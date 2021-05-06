Ижевск, , 10:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 6 мая выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 049 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — шестеро детей в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 56 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 29 834 человека. 422 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончались двое жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2793 человека. Из этого числа 2437 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 303 человека — в состоянии средней степени тяжести, 53 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 5 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 93 945 человек. Второй компонент препарата получили 59 722 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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