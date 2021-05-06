Хабаровск, , 10:41 — REGNUM Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска 24 мая 2021 года определит подрядчика на ремонт участка улицы Тихоокеанская. Начальная цена тендера превышает 1,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Победитель должен будет привести в нормативное состояние участок от улицы Шелеста до улицы Трехгорная в срок до 30 октября 2023 года. Начальная цена лота — 1 216 748 309,02 рубля. Источник финансирования — бюджет городского округа «Город Хабаровск».

В документации уточняется, что работы проводятся в рамках программы Хабаровского края «Дорожная сеть» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Гарантийный срок на выполненные работы по контракту устанавливается восемь лет с даты подписания сторонами актом приемки в эксплуатацию», — отмечается в проекте контракта.

Напомним, в 2020 году Минтранс России представил доработанную версию дорожного нацпроекта, в рамках которого на 2021−2030 годы планируется выделить 11,6 трлн рублей.