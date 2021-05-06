Хабаровск, 6 мая, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска 24 мая 2021 года определит подрядчика на ремонт участка улицы Тихоокеанская. Начальная цена тендера превышает 1,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Torange.biz Ремонт дороги

Победитель должен будет привести в нормативное состояние участок от улицы Шелеста до улицы Трехгорная в срок до 30 октября 2023 года. Начальная цена лота — 1 216 748 309,02 рубля. Источник финансирования — бюджет городского округа «Город Хабаровск».

В документации уточняется, что работы проводятся в рамках программы Хабаровского края «Дорожная сеть» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Гарантийный срок на выполненные работы по контракту устанавливается восемь лет с даты подписания сторонами актом приемки в эксплуатацию», — отмечается в проекте контракта.

Напомним, в 2020 году Минтранс России представил доработанную версию дорожного нацпроекта, в рамках которого на 2021−2030 годы планируется выделить 11,6 трлн рублей.