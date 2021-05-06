Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия от налоговой службы более 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Под следствие попал генеральный директор авторемонтной мастерской. Как полагают следователи, с мая 2019 года по ноябрь 2020 года через подконтрольное юрлицо он получал средства организации, к которым налоговой службой неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности. Сумма превысила 3 млн рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.