Саратов, 6 мая, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Саратове поздним вечером 5 мая в службу скорой помощи поступил вызов от мужчины с болями в животе. Прибывшая в квартиру дома по 2-му Московскому проезду бригада фельдшеров, сообщает «Регион 64», была встречена недружелюбно.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

Неадекватный мужчина угрожал медикам. Женщины смогли закрыться на кухне и вызвать полицию. Тогда дебошир разбил стекло двери, в результате 54-летняя сотрудница скорой помощи травмировалась. Медика с порезами лица госпитализировали в больницу. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, нападавший ранее судим не был, его доставили в отдел полиции, проводится проверка.

ИА REGNUM напоминает, 15 марта в городе Балашове на вызов в квартиру приехала бригада скорой помощи. В это время в помещении находилась пьяная компания. Между фельдшером и хозяйкой, которая не согласилась с назначенным лечением, произошел конфликт. На медика в итоге напали с кулаками и ударили в голову. В результате медицинская помощь понадобилась самому фельдшеру. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

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