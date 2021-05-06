Киев, , 10:40 — REGNUM До 1 июня 2021 года Верховная рада примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия в комментарии Reuters.

Речь идёт о законе, предусматривающем уголовное наказание чиновников за внесение недостоверных данных в декларацию, об изменениях закона о национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), а также об изменениях закона о Национальном банке Украины (НБУ).

«1 июня для нас — крайний срок. И правительство, и парламент, и офис президента намерены придерживаться этой даты», — подчеркнул Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина может получить очередной транш от МВФ к сентябрю 2021 года.

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