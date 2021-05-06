Сент-Пол, США, , 10:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уступил в овертайме команде «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий клуба Кирилл Капризов (51-я и 54-я минуты), у «Вегаса» голами отличились Чандлер Стивенсон (29-я) и Райлли Смит (56-я, в большинстве).

Победу гостям в овертайме принесла шайба Алекса Пьетранджело (62-я).

Отметим, в следующем матче «Миннесота», этим поражением прервавшая свою победную серию из двух игр подряд, 8 мая сыграет с клубом «Анахайм Дакс». «Вегас» проиграл в прошлой встрече и в этот же день встретится с командой «Сент-Луис Блюз».