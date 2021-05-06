Балей, Забайкальский край, , 10:33 — REGNUM Житель села Жидка Балейского района из неустановленного оружия убил трёх человек: 26-летнюю сожительницу, её 18-летнего брата, а также мужчину 1986 года рождения. После этого покончил с собой.

О возбуждении уголовного дела 6 мая известило региональное СУ СКР. Следователи проведут комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенных преступлений. Будут установлены и допрошены очевидцы преступлений. Также будут назначены необходимые судебные экспертизы, пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Забайкальском крае застрелили начальника управления ФСИН Российской Федерации по региону Евгения Шихова: инцидент произошел 24 апреля в Карымском районе.

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