8 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Максим Воронов, , 10:26 — REGNUM Они живут, точнее, не-живут среди нас. Практически повсюду — в том числе в старинном и славном, но глубоко провинциальном городе Смоленске. С виду они самые обычные люди, очень разные — скромный пенсионер Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов), талантливая сотрудница полиции Анна Петровна (Екатерина Кузнецова), доктор Жан Иванович из городской больницы (Артем Ткаченко), руководительница студенческого драмкружка Ольга (Ольга Медынич) и юный оболтус-видеоблогер Женек (Глеб Калюжный). Все они живут как одна дружная семья и связаны воистину кровными узами. Потому что все они самые настоящие вампиры, упыри и кровососы.

Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

Городское фэнтези — довольно молодой и редкий для нашего кино и сериалов жанр. Навскидку вспоминается разве что давний «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова и недавний «Домовой» Евгения Бедарова. Попытка Александра Мохова и Артема Мазунова создать сериал в этом жанре по довольно известному циклу книг фантаста Вадима Панова «Тайный город» оказалась совершенно провальной, хотя вышло целых три сезона, а литературная основа вроде бы была более чем многообещающей. Это не так легко, как кажется, — органично вписать чудеса и разнообразных «фантастических тварей» в нашу обычную жизнь — хоть столичную, хоть провинциальную. Антону Маслову, на мой взгляд, это вполне удалось.

Прежде всего, в сериале очень яркие, запоминающиеся, вызывающие интерес и сочувствие персонажи, внутренне цельные, психологически достоверные. Не только вампирская семейка, но и «московский варяг», следователь по особо тяжким Иван Жалинский (Михаил Гаврилов-Третьяков) и вечная головная боль наших героев — крупная чиновница местной администрации Ирина Витальевна, по совместительству — Хранитель договора между людьми и вампирами с правом казнить любого зарвавшегося упыря (Татьяна Догилева). Даже этой довольно неприятной женщине можно посочувствовать — ведь она угасает от неизлечимой болезни и очень любит своего сына и внучку. Речевые характеристики и поведение каждого персонажа тщательно продуманы, в сериале отличные диалоги и качественный, хотя порой и солоноватый и местами черный юмор.

Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

Каждый из упырей дошел до не-жизни такой разными путями. Двоих обратил «дед Слава», не просто так, а с важной целью: лекаря наполеоновской армии — чтобы лечил местных жителей от лихорадки, подстреленную налетчиками милиционершу Аню — чтобы продолжала жуликов и душегубов ловить. Потому что Святослав Вернидубович нечеловек сознательный и на нужды и боли общества отзывчивый. Правда, с Женьком все вышло нескладно, по несчастному случаю, а своевольная и вздорная графиня Ольга в свое время грубо вынудила доктора Жана даровать ей бессмертие. С этими двумя у семейства больше всего проблем. Но никто из вампиров людей не убивает, все свято чтут Закон, кровь пьют, конечно, но понемногу, без вреда для здоровья невольных «доноров» или вообще употребляют консервированную из пакетиков, благо у доктора Жана есть к ней доступ.

«Дед Слава» обстоятелен, здравомыслящ и даже мудр, ведь ему больше тысячи лет от роду. Он свято чтит традиции, читает только старые газеты и отдыхает в гробу, хотя это ему и не особо нужно. Он немного умеет летать, а в гневе превращается в крылатого монстра — правда, потом страдает от радикулита. Доктор Жан сохранил свою французскую любвеобильность и любознательность ученого-одиночки старого образца — он давно уже пытается скрестить вампира и человека, не in vitro, а классическим способом, in vivo, но пока что безуспешно. Доктор заменяет собой целую лабораторию — попробовав на язык каплю крови пациента, он может выдать развернутое заключение. Ольга саркастична, импульсивна и непокорна, обладает гипнотическим взглядом, чем с удовольствием пользуется и даже злоупотребляет. Анна Петровна всю себя отдает работе, а допрашивать преступников ей помогает умение читать мысли, дотронувшись до собеседника. Что до Женька, то он типичный представитель поколения хипстеров — разбирается в компьютерах и гаджетах, ведет «вампирский» видеоблог и проводит тематические вечеринки. Как вампир он все еще ищет себя, тренируя телекинез и исследуя свои способности к регенерации. За свою неорганизованность и щенячью разбросанность Женек частенько получает подзатыльники от «деда Славы». К тому же у него настоящий талант оказываться не в то время не в том месте. Но, пусть вампир он неопытный, зато человек хороший, искренний и, как показывает время, отважный и самоотверженный.

Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

Мирная жизнь необычной семейки рушится в одночасье, когда в березовой роще находят два обескровленных трупа. Похожие случаи произошли ранее в Ярославле и Мытищах, и вот в Смоленск приезжает московский следователь Иван. Так начинается лихо закрученная детективная история с ложными подозреваемыми, запутанными «ниточками», крутыми поворотами, адреналиновым финалом и, конечно, «служебным романом». Всем вампирам, не только Анне Петровне, приходится активно участвовать в расследовании, потому что они — главные подозреваемые и над их головами в прямом смысле слова висит топор Закона. И сюжет не раз заставляет всерьез поволноваться за героев, а порой в иронический фон вторгаются и трагические нотки.

Жанр сериала, конечно, прежде всего развлекательный и почти комедийный, но и в этой занятной сказке кроется намек, и не один. Прежде всего, почему герои — именно вампиры, а не какие-то другие колдовские создания? Дань ли это моде или в этом есть свой особый смысл? Похоже, что есть, ведь именно вампиры — наиболее монструозные из всех фантастических существ. «Упырь» и «кровосос» и в наши дни довольно популярные ругательства в адрес любителей задарма попить народной кровушки. «Я, тварь и чудовище, иногда кажусь себе больше человеком, чем вы», — говорит равнодушной к нуждам горожан чиновнице Святослав Вернидубович. Ситуация, когда клыкастые нелюди сплошь и рядом оказываются более гуманными и сострадательными, чем люди, специально поставленные заботиться о благе себе подобных, создает специфический парадокс и позволяет при помощи метода остранения взглянуть на повседневность более свежим взглядом. С этой позиции, со стороны, лучше видны и пороки, и хорошие качества людей. При этом авторы излишне не педалируют социально-политическую составляющую и не держат увесистую фигу в кармане. Любой провинциальный пенсионер в районной поликлинике, пожалуй, высказывается о современной действительности куда острее и сочнее.

Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

Сериалу есть что предложить и любителям философских размышлений. Стоит ли желать бессмертия любой ценой? Заменяют ли сверхспособности обычное человеческое счастье? Что такое настоящая свобода и чем она отличается от беспредела, и есть ли у кого-то право считать людей «пылью»? Стоят ли высокие соображения исковерканной человеческой жизни? Ответы на эти вопросы даются вполне однозначные, и в этом большой плюс, потому что мода на моральный релятивизм, особенно когда положительными героями выводятся традиционные «плохиши», порядком раздражает. Антон Маслов достаточно удачно прошел по этой черте, не заступив за нее. Есть в сериале и настоящий идейный антагонист, с которым все вполне ясно (его роль исполнил харизматичный Александр Устюгов). Наиболее же впечатляет внутренняя борьба и итоговый моральный выбор героини Догилевой.

В общем, свежий проект онлайн-видеосервиса START вполне удался. В сериале многовато контента 18+, и, пожалуй, только это и можно отнести к его недостаткам. Если и второй сезон не уронит взятую планку, то можно считать «Вампиров средней полосы» заметным шагом вперед в своей жанровой нише.