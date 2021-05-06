Москва, , 10:29 — REGNUM Решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington — 2021) о лучшей вакцине от COVID-19 в мире, коей признали препарат американской компании Moderna, является спорным. Об этом ТАСС заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин», — сказал Гинцбург.

По его словам, данное решение конгресса является «странным», и ему неясно, на каких объективных показателях основывался выбор специалистов.

Ранее Всемирный конгресс вакцин — 2021 назвал лучшей вакциной от COVID-19 препарат американской компании Moderna. Также «весьма высокую» оценку получил совместный препарат компаний Pfizer и BioNTech. Российская вакцина «Спутник V» попала в шорт-лист конгресса — вместе с препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.