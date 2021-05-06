Чебоксары, , 10:29 — REGNUM В Чувашии управление Роспотребнадзора предлагает запретить проводить все массовые детские мероприятия до стабилизации ситуации с коронавирусом. С этим не согласился глава республики Олег Николаев, пояснив, что тотальные запреты только порождают «напряжение в обществе». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 мая, было заявлено на заседании оперативного штаба.

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Поводом для обсуждения стал международный фестиваль юношеской прессы «Волжские встречи», где при официально заявленном количестве 150 участников фактически было 350, на что обратило внимание управление Роспотребнадзора. Чувашские власти пояснили, что детей дополнительно размещали в других санаториях и базах отдыха, а большая часть «незапланированных участников» — приезжающие днём чебоксарцы.

Тем не менее Роспотребнадзор предложил отменить все массовые детские мероприятия в Чувашии, в том числе направив соответствующее обращение в адрес республиканского правительства.

«Давайте будем разумными. Сами запреты, на мой взгляд, не совсем эффективны, они порождают массу других проблем, начиная от напряжения в обществе. Люди устали длительное время находиться в изоляции. С другой стороны, будет появляться желание реализовать это в других формах. Поэтому давайте будем организовать, но таким образом, чтобы обеспечивать безопасность и все необходимые санитарно-эпидемические меры», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Он также подчеркнул важность наращивания темпов вакцинации для выработки коллективного иммунитета, что позволит снять ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявил, что республика получила 106 524 дозы вакцины от COVID-19, в настоящее время использовано 98% доз. Первым компонентом выполнена вакцинация 14,09% населения. Прививку можно сделать в 55 стационарных и девяти мобильных пунктах вакцинации.

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