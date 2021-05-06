Пыть-Ях, Югра, , 10:29 — REGNUM В Югре возбуждено ещё одно уголовное дело по факту гибели при пожаре в Пыть-Яхе трёх человек, в том числе двух детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Напомним, пожар произошёл 4 мая в одноэтажном деревянном жилом доме по ул. Строителей города Пыть-Ях. В результате погибли двое детей в возрасте двух и трёх лет, а также мужчина. Предполагаемая причина смерти — отравление продуктами горения. Мать и дедушка детей госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Сразу было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По факту непринятия своевременных мер к изъятию детей из неблагополучной семьи 6 мая в отношении отдела опеки и попечительства администрации Пыть-Яха возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Выяснилось, что органы опеки были осведомлены о неблагополучии семьи, где 32-летняя мать злоупотребляет алкоголем и не следит за детьми. Женщина ранее ограничивалась в родительских правах в отношении старшей дочери 2006 года рождения. Профилактическая работа с матерью не проводилась, своевременные меры к изъятию малолетних детей из неблагополучной семьи не приняты, отмечают в СУ СКР по ХМАО.

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