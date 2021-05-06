Нальчик, , 10:25 — REGNUM В Кабардино-Балкарии расследуется уголовное дело по факту убийства матерью своего новорожденного ребенка. Подозреваемая в совершении преступления задержана. Следствие обратилось с ходатайством об аресте злоумышленницы, сообщили 6 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону. Кроме того, решается вопрос об изъятии из семьи женщины малолетних детей.

Из материалов дела стало известно, что 30-летняя подозреваемая решила скрыть от родных факт своей беременности во избежание осуждений с их стороны. Женщина придумала план действий, в который входило убийство новорожденного. Находясь на плановом лечении в республиканской больнице, 29 апреля она почувствовала, что начались схватки, и отпросилась у врачей на консультацию к гинекологу. Оплатив съемную квартиру, она родила в ней мальчика и задушила его.

«Завернув тело в простыни и упаковав в пакет, она сначала вернулась в медицинское учреждение, после чего 3 мая 2021 года прибыла по месту жительства в одно из селений Баксанского района, где спрятала тело в кладовке», — сообщает о подробностях преступления СКР по региону.

Однако скрыть преступление женщине не удалось, следователи выявили его и организовали розыск детоубийцы. Наказание ей определит суд. Будет также решена судьба детей злоумышленницы.