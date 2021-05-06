Владивосток, , 10:37 — REGNUM На территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 6 мая участники Международной акции «Сад памяти» высадили тысячу саженцев чёрной пихты в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Отмечается, что к акции присоединились и муниципалитеты края.

Лесопосадочный материал предоставили подведомственные предприятия министерства лесного и охотничьего хозяйства региона и лесопользователи.

Одним днём акция не ограничится — будут ещё несколько высадок деревьев в ближайшие полтора месяца.

Акция «Сад памяти» проводится в ДВФУ уже второй год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 7 мая в сквере «Авиаторов» состоится международная акция «Сад памяти» — высадят кустарники сирени и курильского чая.