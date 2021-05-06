Улан-Удэ, 6 мая, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Сотрудники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии разглядели на кадрах фотоловушки «уникальную природную аномалию». Фотография опубликована на странице учреждения в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы «Заповедного Подлеморья» в инстаграм «Легенды о восьминогих лосях вполне могут оказаться правдой»

«Мифы и легенды о восьминогих лосях, перевозивших на своих спинах отважных древних героев эпосов, вполне могут оказаться правдой. Фотоловушка Забайкальского национального парка запечатлела одного представителя этих легендарных животных Северного заповедного Байкала», — говорится в комментарии к фото.

Специалисты отметили, что «по понятным причинам» не могут дать более точную информацию о местонахождении животного, однако заверили, что они продолжат его изучение.

Кадр между тем, и правда, получился довольно интересным. Два лося расположились по отношению к фотоловушке таким образом, что от второго видны только ноги. Добавим, что дирекция «Заповедное Подлеморье» объединяет расположенные в Бурятии Баргузинский заповедник, Забайкальский нацпарк и Фролихинский заказник.