Нур-Султан, , 10:24 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил о своей непричастности к коррупции. Об этом он сказал 6 мая во время заседания суда, сообщает издание InformBuro.

Министр пояснил, что официально ему не предъявлено никаких обвинений. «Расследование ещё идёт и сегодня рассматривается обоснования подозрения и ограничения моих прав как подозреваемого», — сказал экс-министр.

По его словам, ходатайство следствия о продлении домашнего ареста построено на домыслах и размытых формулировках.

Напомним, 21 апреля 2021 года межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил домашний арест бывшему министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову до 14 мая.