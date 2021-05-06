Оттава, , 10:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в пользу гостей со счетом 5:1.

В составе «Оттавы» забитые голы на свой счет записали Шейн Пинто (12-я минута), Брэди Ткачук (24-я), Ник Пол (40-я), Коннор Браун (44-я) и Алекс Форментон (51-я).

Автором единственной забитой шайбы «Канадиенс» стал Джоэль Эдмундсон (20-я)

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб отметился в матче двумя результативными передачами. Его одноклубники — российские нападающий и защитник Виталий Абрамов и Никита Зайцев, а также российский защитник «Монреаля» Александр Романов, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Оттава», одержавшая вторую победу подряд, 9 мая сыграет с клубом «Виннипег Джетс». «Монреаль» этим поражением прервал свою победную серию из трех игр подряд и 7 мая встретится с командой «Торонто Мэйпл Лифс».