Нижнеудинск, Иркутская область, , 10:19 — REGNUM В одном из самых пострадавших от летнего паводка 2019 г. в городе Иркутской области — Нижнеудинске — начались работы по благоустройству парка городского дворца культуры и набережной реки Застрянки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом подрядчикам помогают средства национального проекта «Жильё и городская среда»: этот объект стал победителем IV Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах.

«Это, безусловно, масштабный и современный проект. Именно такие объекты призваны изменять отношение жителей к своему городу. Но это не просто красивые скамейки или фонари. Такие проекты способны привлекать на территории специалистов и инвестиции», — подчеркнул побывавший в Нижнеудинске губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В общей сложности обновление затронет 72,5 тыс. квадратных метров территории практически в самом центре города. Вблизи расположены жилые дома и общественные организации. Эта территория должна стать центром для досуга и семейного отдыха горожан. В парке установят лекторий, который будет действовать круглый год и, по ожиданию организаторов, станет местом встреч для молодёжи и представителей различных учреждений города.

На территории предусмотрена детская площадка, недалеко разместят комфортные торговые павильоны и игровые зоны. На протяжении всей набережной и парка установят скамейки и урны, смонтируют систему уличного освещения.

Также проектом благоустройства парка и набережной предусмотрено создание двух площадей, на которых будут проводиться ярмарки и массовые мероприятия.

Особое внимание в проекте уделили популяризации спорта: запланировано строительство поля для мини-футбола, стритбола, площадки для пляжного волейбола, планируется проложить веломаршруты и маршруты для скандинавской ходьбы. Завершить работы планируется до 1 ноября этого года.

Ожидается, что на обновлённой территории будут проводить до 30 мероприятий в год, которые посетят около 15 тыс. жителей и гостей города.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. Тулун и Нижнеудинск больше всего пострадали от мощнейшего наводнения. В Приангарье 2021 год объявлен годом Нижнеудинска. Его восстановление идёт непросто, тем не менее, микрорайон Восточный, который задумывался для пострадавших от наводнения 2019, становится перспективным направлением развития.

Читайте также: В Приангарье 2021 год объявлен годом Нижнеудинска