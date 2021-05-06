Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM Полицейские задержали водителя автомобиля Cadillac Escalade, который стал предполагаемым виновником аварии со смертельным исходом в Лужском районе Ленинградской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в среду, 5 мая, около 05:40 мск на 149 км автодороги Санкт-Петербург — Псков» 47-летний гражданин одного из государств Закавказья на премиальном внедорожнике не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Rapid.

В результате ДТП 36-летняя пассажирка «Шкоды» скончалась в машине скорой помощи, а 38-летний водитель этого автомобиля был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель «Кадиллака» задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — отметили в Главке МВД.