Хабаровск, , 10:36 — REGNUM Только после вмешательства прокураты Железнодорожного района Хабаровска более 300 сотрудников двух поликлиник получили заработную плату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе краевого надзорного органа.

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В ходе проверки было установлено, что в марте 309 работников городских поликлиник №7 и 8 не получили заработную плату. Общая сумма задолженности составила 8,9 млн рублей.

Прокурор района внес главным врачам учреждений представления — задолженность полностью погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении директора ООО «Нижнетагильская литейная компания» возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате на сумму около 15 млн рублей.