Соледар, ДНР, 6 мая 2021, 10:20 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь рез нарушили режим прекращения огня, выпустив 53 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 6 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 30 мин калибра 120 мм, девять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
В результате обстрелов временно приостановлено водоснабжение Киевского района Донецка — зафиксировано прямое попадание в зал распределительного управления Северного водоузла ПУ «Донецкводоканал» ГУП «Вода Донбасса». Также повреждена кровля одного жилого дома.
В представительстве отметили безрезультатность попыток остановить обстрелы при помощи координационного механизма — украинская сторона отрицала свою причастность к обстрелам.
Напомним, сутками ранее боевики ВСУ семь раз обстреляли из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов территорию ЛНР.
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