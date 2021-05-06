Соледар, ДНР, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь рез нарушили режим прекращения огня, выпустив 53 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 6 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 30 мин калибра 120 мм, девять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Весёлое, Луганское, Петровское, Заиченко», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов временно приостановлено водоснабжение Киевского района Донецка — зафиксировано прямое попадание в зал распределительного управления Северного водоузла ПУ «Донецкводоканал» ГУП «Вода Донбасса». Также повреждена кровля одного жилого дома.

В представительстве отметили безрезультатность попыток остановить обстрелы при помощи координационного механизма — украинская сторона отрицала свою причастность к обстрелам.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ семь раз обстреляли из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов территорию ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК