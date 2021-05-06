Майкоп, , 10:07 — REGNUM В Адыгее установили памятный знак на месте крушения самолета Ил-2 в годы Великой Отечественной войны. Фрагменты штурмовика обнаружили поисковики в окрестностях станицы Безводная Майкопского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ, благодаря архивным документам удалось установить номер самолета и личность пилота, находившегося за штурвалом. Им оказался уроженец деревни Михальцино Андреевского района Ленинградской области старший лейтенант Михаил Иванович Урвилов, 1915 года рождения. Он пропал без вести в августе 1942 года. Поиск его останков продолжается.

О его подвиге известно, что во время атаки фашистской автоколонны на дороге Безводная — Курджипская старшему лейтенанту Урвилову удалось уничтожить до десяти машин противника и два бензовоза. Самолет попал под обстрел, пилоту пришлось выброситься с парашютом, он приземлился в пяти километрах от станицы Безводной.

В установлении этого факта принимали участие поисковики регионального отделения «Поисковое движение России», отряды «Кубанский плацдарм» и «Память», активисты ОНФ, сотрудники Следственного комитета РФ. На открытии памятной плиты в честь летчика и его подвига присутствовали его дальние родственники, проживающие в Майкопе.