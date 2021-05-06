Иркутск, , 10:07 — REGNUM В Иркутске 6 мая состоялось траурная церемония, посвященная памяти спасателей и летчиков, погибших в авиакатастрофе в 2013 году. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев почтил память спасателей и летчиков, погибших в авиакатастрофе в 2013 году Правительство Иркутской области

В 2013 году наиболее сложная гидрологическая обстановка в паводкоопасный период сложилась с 3 по 6 мая в населенных пунктах Петропавловское Киренского района, Подволошино и Преображенка Катангского района. 6 мая на реке Нижняя Тунгуска образовался ледяной затор протяженностью более 10 километров ниже Преображенки. Произошел подъем уровня воды и выход реки на пойму. Возникла непосредственная угроза полного затопления всего населенного пункта.

В 10.05 (ирк) из Киренска в Преображенку на вертолете, груженном почти двумя тоннами взрывчатых веществ, вылетела оперативная группа под руководством временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Станислава Омельянчика.

В 14.30 вертолет совершил посадку на площадке возле одной из местных буровых вышек. В 15.01 воздушное судно взлетело с буровой, взяв курс на Преображенку. Вскоре после этого связь с бортом прервалась. Вместе со Станиславом Омельянчиком в авиакатастрофе погибли заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС Александр Степанов, три члена экипажа — Игорь Марков, Андрей Жижелев и Алексей Кулебякин, начальник Северного поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Иркутской области Юрий Кашко, спасатель этого отряда Сергей Пежемский, инструктор десантно-пожарной группы Иркутской авиабазы Сергей Арбатский и главный специалист Центра по гражданской обороне Иркутской области Игорь Чекрыгин.

Всех их президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденами Мужества.

«То, что произошло, — это, конечно, большая трагедия для системы МЧС, для Иркутской области. Мы тогда потеряли достойных руководителей, спасателей, которые очень много сделали для защиты населения нашего региона», — сказал Вячеслав Эглит, возглавлявший Главное управление МЧС России по Иркутской области в 2005—2013 годах.

«Я горжусь, что работал с этими людьми в одной структуре, делал одно дело. Уверен, что сейчас в МЧС России по Иркутской области служат такие же отважные и смелые бойцы, готовые выполнить любое задание», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области сняли документальный фильм о крушении вертолета Ми-8 «Катангская трагедия». В нём приведены некоторые подробности поисковой операции. Отмечается, что поисковые работы затруднены из-за подъема воды.

«Экипаж, вылетевший взрывать лед в Преображенку, спас в мае 2013 года 120 домов в деревнях на севере Иркутской области, которые могла уничтожить паводковая волна», — говорится в титрах к фильму.

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