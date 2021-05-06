Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Американская группа Imagine Dragons выпустила клип на песню Cutthroat. Видеоролик попал в тренды русскоязычного YouTube 6 мая.

За сутки ролик посмотрели более 500 тыс. человек. А 63 тыс. из них поставили клипу отметку «нравится».

Добавим, что синглы Cutthroat и Follow You были выпущены 8 марта 2021 года. Они станут главными треками грядущего пятого студийного альбома группы.

Читайте ранее в этом сюжете: Клава Кока и солист «Руки Вверх» выпустят совместную песню