6 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Охранники российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Киеве вытолкали из ресторана мужчину, задававшего исполнителю вопросы о том, «чей Крым» и почему рэпер выступал на Крымском полуострове. В сети обсудили произошедшее.

Мирослава Романенко, , 10:55 — REGNUM Охранники российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), приехавшего в Киев после окончания срока запрета на въезд на Украину, вытолкали из ресторана мужчину, задававшего исполнителю вопросы о том, «чей Крым» и почему артист выступал на Крымском полуострове, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на видеозапись инцидента, опубликованную радикалом Сергеем Стерненко.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua». Многие указали на то, что этот вопрос задавался не по адресу, а охранники сделали всё верно.

«Почему «патриоты» не пристают к Зеленскому с вопросом — чей Крым, если у него квартира в Ялте?» — задается вопросом Людмила Б.

«Ну, блин, он хотел автограф, просто очень скудный словарный запас… грешно над убогими издеваться», — иронизирует Yuriy K.

Концерт Басты Alina Platonova

«В свете последних событий более актуален вопрос — чья Украина?» — отметила Татьяна С.

«Я бы на месте охраны, отмудохал бы этого задавателя!!! Крым того, кто платит пенсии людям и налоги собирает у жителей, и точка! А кто собирает?» — задался вопросом Сергей Т.

«Пора уже задать вопрос… «чья Украина?», а охранники молодцы, не зря едят свой хлеб! Больше бы таких охранников, возможно, дебилов бы стало меньше…» — написала Натали З.

«Пострадавшего уже представили к государственной награде?» — иронизирует Саша Д.

«А чего националист не поедет в Крым и не отвоюет его?» — спросил Сул Сул.

«Кому нужно задавать вопрос? Тому, кто причастен к его созданию или решению. Ну, это если по-деловому, если, и правда, иметь целью разобраться. Это могут быть политики, государственные деятели, военные. Любого человека в фуражке можно спросить по любую сторону границы — вот эти люди отчасти причастны, они дадут исчерпывающий ответ. Если вопрос задается непричастным к созданию или решению этого вопроса лицам — признак чего это? Это признак того, что решение вопроса не имеет значения для спрашивающего, смысл в том, что лицо, задающее вопрос, — рагулье в игривом настроении. Этот вопрос для рагуленка — повод поглумиться-порезвиться. Оптимальный вариант ответа — прекратить разговор с таким человеком. В зависимости от внешних обстоятельств —проигнорировать, послать или вытолкать… Охрана сделала всё правильно», — добавил Дмитрий Г.

Крым наш! © ИА REGNUM

«Видимо, бандеровцы давно не получали по соплям, поэтому так вольготно себя чувствуют!!? Так надо им объяснить: и чей Крым, и чья Украина!» — подытожил Виктор Ю.

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Напомним, ранее стало известно о приезде в украинскую столицу российского рэпера, известного под псевдонимом Баста.