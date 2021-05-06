Кызыл, , 10:03 — REGNUM Специалисты центра социальной помощи семье и детям Кызыла приняли участие в очередном рейде по проверке семей, находящихся в социально опасном положении. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, во время проверки у одной семьи изъяли двух малолетних детей.

Как отмечается, их родители в это время находились в состоянии алкогольного опьянения. Дети помещены в детское соматическое отделение.

«Всего проверено 13 семей, в которых проживает 31 ребенок, четыре из которых — дети до 1 года. Из них в социально опасном положении находится 11 семей, в трудной жизненной ситуации — 2», — отметили в мэрии.

Как отмечается, с родителями проведены беседы о вреде употребления алкогольных напитков и надлежащем исполнении родительских обязанностей.

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