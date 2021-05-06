Хабаровск, , 10:19 — REGNUM В День Победы в Хабаровске пройдёт акция «Майский вальс» с участием более 100 пар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе городской мэрии.

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Перед началом танцевальной программы будет концерт, а после отряд карабинеров приступит к несению Вахты Памяти у стелы Города воинской славы.

В 18:00 танцевальные пары выйдут на площадь Города воинской славы и синхронно исполнят вальс под музыку военных лет.

Танцевать будут как опытные танцоры, так и новички.

«Постановочный вальс состоится при любой погоде. Отмечу, что дождь не помешал провести нам его и в прошлом году», — рассказал начальник городского штаба «Юнармии» Андрей Мухранов.

«Майский вальс» воссоздает атмосферу победной весны 1945 года. Организаторы подбирают музыку, популярную на танцевальных площадках того времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске по центральным улицам 9 мая запланирован автопробег старой военной техники.