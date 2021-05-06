Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM На Камчатке родителям за счёт средств регионального бюджета компенсировали 69% от стоимости путёвку в детский оздоровительный лагерь. Федеральная программа кешбэка сделает летний отдых детей ещё более доступным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в правительстве края.

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Благодаря кешбэку за счёт средств федерального бюджета расходы родителей на отдых детей в оздоровительных лагерях сократятся ещё в два раза — необходимо будет оплатить не 31% от стоимости путёвки, а половину этой суммы.

В настоящее время ведётся активная подготовка к летней кампании детских лагерей «Металлист», «Волна» и им. Ю.А. Гагарина. Они начнут работать уже в июне.

Планируется, что летом 2021 года на Камчатке будут работать шесть загородных лагерей, 92 лагеря с дневным пребыванием и семь профильных лагерей, в них отдохнут 12,5 тыс. детей. В соответствии с мерами безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции лагеря будут заполняться на 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области оздоровительная кампании-2021 планируется в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим в оздоровительных организациях на территории региона отдых детей предстоящим летом будет осуществляться при условии наполняемости лагеря не более 75% от проектной вместимости.