Москва, , 10:01 — REGNUM Испанские медики выявили 11 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом, как сообщает Associated Press, заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

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По её словам, штаммы были выявлены за последние дни двумя отдельными вспышками.

Дариас также напомнила, что Испания 6 мая отправит в Индию партию медикаментов, кислорода и дыхательных аппаратов. Всего из Испании в Индию отправится семь тонн гуманитарного груза.