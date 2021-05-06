6 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Александр Белов, , 10:38 — REGNUM После двух десятилетий США все же покидают Афганистан, и Вашингтон возмущен: партия войны, в которую вошли как демократы, так и республиканцы, шокирована и потрясена. Ее беспокоит, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скоро завоюет американские города. И весь мир окажется в опасности, наступят новые Темные века. И все потому, что президент Джо Байден не хочет тратить еще несколько десятилетий на то, чтобы воевать в Центральной Азии, пишет Даг Бендоу в статье, вышедшей 6 мая в The American Conservative.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Не только неоконсерваторы и верящие им представители прогрессивных слоев, которые с ними объединились, считают, что ни один вооруженный конфликт не должен заканчиваться. Так же думают и послушные СМИ. В частности, The Washington Post превратился филиал вашингтонского истеблишмента, занимая по внешней политике позицию, согласно которой «чем больше войн, и особенно, чем продолжительнее войны, тем лучше».

Издание, естественно, выразило ужас по поводу того, что американцы больше не будут воевать в месте, в просторечии известном как Паштунистан. Журналисты сетовали, что президент «выбрал легкий путь из Афганистана, однако последствия, вероятно, будут ужасными». Только ярый член партии войны, который хочет, чтобы за него в конфликтах воевали другие, может действительно считать, что бесконечное продолжение войны лучше, чем прекращение войны, находящейся в таком отдалении от интересов американского народа.

В Писании говорится, что «без воли Отца вашего» на землю не упадет ни одна птица. Партия войны занимает аналогичную позицию всякий раз, когда у какой-либо страны возникают сложности, какими бы незначительными они ни были. Америка должна вмешаться. В противном случае будущее планеты окажется под вопросом.

Солдат США. Афганистан Archive.defense.gov

На прошлой неделе появилось предостережение, согласно которому Центральная Азия находится в опасности в тот самый момент, когда США покидают Афганистан. Так, издание The New York Times опубликовало статью под заголовком «Пограничный спор в Центральной Азии бросает тень на выход США из Афганистана». Афганистан в этой стычке затронут не был, но это неважно.

«В четверг [29 апреля] между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули боевые действия за контроль над оросительным каналом и подъездной дорогой к этническому анклаву, что создало угрозу нестабильности в Центральной Азии на фоне того, как Соединенные Штаты готовятся к выводу войск из Афганистана», — написали в издании.

Несомненно, взятые абстрактно, это плохие новости. Два десятка человек погибли, и еще пара сотен получили ранения. Хотя правительства двух стран быстро объявили о прекращении огня, боевые действия могут возобновиться из-за спорного статуса этнических анклавов — аналогично проблеме, которая спровоцировала ожесточенную борьбу между Азербайджаном и Арменией прошлой осенью. Ни Бишкек, ни Душанбе не обладают большой военной силой, но конфликт может обостриться и распространиться на более обширные территории.

Какой бы трагедией ни было произошедшее, актуален вопрос, каким образом эта стычка повлияла на Америку.

«Хотя этот район находится далеко от афганской границы и основных путей вывода войск из Афганистана, боевые действия произошли в сложное время для Соединенных Штатов. На ранних этапах афганской войны Соединенные Штаты открыли две базы в Центральной Азии для переброски войск в Афганистан и транспортировали все, от топлива до продуктов питания, по суше через регион и в зону боевых действий», — писали журналисты The New York Times.

«Сегодня Центральная Азия представляет собой альтернативу Пакистану в качестве наземного маршрута для вывоза оборудования из Афганистана, осуществить полный вывод войск из которого администрация Байдена обещала к сентябрю», — добавили они.

Солдаты армии США грузятся в самолет

И все же Байден собирается оставить всё это в прошлом. Благодаря выходу из Афганистана США станут менее подвержены капризам геополитических процессов, происходящих за тысячи километров от границы страны. Ничто из того, что там происходит, не окажет большого влияния на Америку. Этот регион, где доминировали деспотические государства, которые всю свою историю были частью Российской империи и Советского Союза, никогда не имел серьезных контактов с США и никогда не имел большого коммерческого, культурного или политического значения для Америки.

Афганистан играл какую-либо роль для Америки только потому, что Вашингтон сам туда зашел. После вторжения СССР в декабре 1979 года администрация Джимми Картера пошла на конфронтацию с Москвой. Администрация Рейгана еще усерднее работала над тем, чтобы обескровить Советский Союз в этом конфликте. Однако благодаря этим усилиям возросло влияние радикальных исламистов, таких как Усама бен Ладен, который перебрался в Афганистан, чтобы сражаться против советских войск.

Когда советские войска ушли из страны, за ними ушел и Вашингтон. Страна стала играть хоть какую-то роль для США только после терактов 11 сентября и действий бен Ладена, но ненадолго. Кабул потерял свое значение после того, как США быстро свергли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и разгромили «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вашингтон мог объявить о выполнении своей миссии и уйти уже тогда.

Вместо этого администрация Джорджа Буша — младшего приступила к бесполезной программе строительства нации. Поскольку администрация Байдена отказалась от этой фантастической цели, США больше не нужно беспокоиться об Афганистане — радикалы хотят править внутри страны, а не отправляться за границу в поисках американцев, которых можно убить. Члены «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, и более заинтересованы в последнем, но Афганистан не имеет особых преимуществ для террористов, тогда как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не желает снова обрушивать гнев Америки. В любом случае есть множество других неуправляемых или плохо управляемых территорий, где уже действуют филиалы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Расстояние — это лишь небольшой аспект геополитической незначительности Центральной Азии для Америки. Всё, что там происходит и что может беспокоить Вашингтон, скорее всего, окажет большее влияние на соседей Афганистана, которые, следовательно, будут иметь соразмерно больший стимул для решения любых проблем. Регион граничит с Россией, Китаем, Ираном, Индией и Пакистаном. В эту группу входят бывшая сверхдержава и новая сверхдержава, четыре ядерные державы и одно потенциальное ядерное государство. Более того, трое членов этой группы в той или иной степени являются противниками, что является отличным способом сдерживания афганской проблемы.

Солдаты Народно-освободительной армии Китая Chinamil.com.cn

Лучшее, что могут сделать США, — это уйти. Самое искреннее одобрение решения Байдена исходит от России, которая, похоже, разочарована выводом американских войск. В Москве предпочитают, чтобы Вашингтон упорно продолжал выполнять незавидную задачу по стабилизации Афганистана. По мнению российских властей, гораздо лучше, чтобы Вашингтон без толку жертвовал тысячами жизней и триллионами долларов в стране и регионе, малоинтересных для Вашингтона, чем в происходящие там процессы придется вмешиваться Москве

Дело не в том, что у всех этих стран одни и те же интересы: Индия и Пакистан — непримиримые противники. Россия обеспокоена тем, что Китай коммерческими методами вытесняет ее с территорий, которые когда-то находились под ее контролем. Тем не менее ни одна из этих стран не выигрывает от открытой войны в Афганистане или террористических атак, исходящих из страны, и особенно тех, которые нацелены на Америку, что может спровоцировать возобновление военных ударов США. Все предпочитают грубую стабильность и будут заинтересованы в том, чтобы продвигать эту цель после ухода Вашингтона.

Часто бывает интересно ответить на вопрос «что случилось?», когда дело касается произошедшего за океаном, как в случае со стычкой между Таджикистаном и Киргизией. Однако для любого американского внешнеполитического аналитика гораздо важнее вопрос: «ну и что?». Только этот ответ показывает, нужно ли действовать правительству США. В данном случае еще один конфликт вдали от американских границ едва ли может иметь хоть какое-то значение для США. Вашингтону следует продолжить вывод американских войск из Афганистана. Чем раньше завершится этот процесс, тем быстрее Центральная Азия перестанет вызывать серьезную обеспокоенность у США.