Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM Сайт «Бессмертного полка онлайн» в Ростовской области подвергся атаке злоумышленников. В ночь на 5 мая хакеры подписали фотографии бойцов Красной армии именами нацистских преступников.

«Ночью начались атаки нацистов на наш «Бессмертный полк онлайн». Ничего кроме омерзения это не вызовет. Подписать фотографии погибших на войне именами осуждённых фашистов — это поступок психически больного индивидуума. Необходимо лечение! А мы наш полк отстоим!» — написал на своей странице в Facebook координатор акции Андрей Кудряков.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году фотографии рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и фюрера Адольфа Гитлера появилисьсоответственно на сайте «Бессмертного полка» и сайте «Банк памяти» под видом советских солдат. По этим фактам были возбуждены уголовные дела.

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