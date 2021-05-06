Гуантанамо, , 09:53 — REGNUM Политическая группа «Пуэбла» выпустила заявление, направленное в адрес президента США Джо Байдена, с предложением закрыть военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщает Prensa Latina.

В заявлении видные политические деятели из 16 стран, входящих в альянс, подчеркнули, что прекращение действия этого территориального анклава станет важным жестом прогресса в отношениях между странами.

«Это решение также будет истолковано как положительный знак на пути к восстановлению инициативы по нормализации отношений, осуществленной при администрации Барака Обамы, вице-президентом которого был нынешний президент Байден», — говорится в тексте.

Заявление подписано несколькими членами группы, в том числе бывшими президентами Дилмой Руссефф (Бразилия), Эрнесто Сампером (Колумбия) и Фернандо Луго (Парагвай), а также несколькими бывшими кандидатами в президенты и сенаторами из таких стран, как Аргентина, Уругвай, Мексика, Эквадор и Чили.