Кызыл, , 09:53 — REGNUM В Монгун-Тайгинском районе Тувы зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за сутки 3 мая там выявили сразу 13 новых случаев заражения коронавирусом.

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Большинство заражённых оказались учителями или учащимися местных школ. В списке контактных числится более 300 человек.

«К росту заболеваемости привело ослабление контроля за соблюдением антиковидных мер в кожууне, пренебрежение обязательным масочным режимом, безответственность в поведении граждан и руководителей организаций», — отметили в управлении.

В связи с этим руководитель управления Людмила Салчак предложила приостановить въезды и выезды организованных групп с территории района, запретить проведение массовых мероприятий до стабилизации эпидситуации, а также усилить профилактическую работу.

В район направлены специалисты для принятия экстренных мер по локализации эпидочага.