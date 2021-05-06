Хабаровск, , 09:56 — REGNUM С начала года санитарная авиация Хабаровского края выполнила 250 вылетов в районы — в экстренном порядке на дообследование и лечение было перевезено 445 больных, в том числе 66 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: В Самарской области рассказали о работе санавиации

Воздушная скорая помощь совершила 49 вылетов по санитарным заданиям, эвакуировав в медицинские организации Хабаровска из удалённых районов 82 больных с различной патологией, в основном с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Из них 12 детей. Всем больным на борту оказывалась помощь врачами бригады Хабаровского центра медицины катастроф.

Санитарная авиация была задействована и в ночь на 1 мая, когда на трассе Лидога-Ванино произошло ДТП, в котором погибли три женщины-пассажира из автобуса. Посадка вертолёта проходила в сложных метеорологических условиях за пять км от места ДТП.

Санитарная авиация существует в Хабаровском крае более 30 лет. В состав Центра медицины катастроф она вошла в 1990 году. В 2017 году Хабаровский край присоединился к федеральному проекту «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Это позволило получить федеральное финансирование на организацию полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 пациентов в текущем году доставили вертолетом службы санавиации в медицинские учреждения Самарской области.