Ташкент, , 09:50 — REGNUM Хокимият (администрация) Ташкента впервые одобрила проведение акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на организатора мероприятия Тимура Исмаилова.

По его словам, шествие пройдет от «Братских могил» до площади памяти и почестей. Активист отметил, что в 2021 году обратился к администрации города с заявлением о проведении шествия еще в январе. Однако до апреля хокимият бездействовал.

Обращения в прокуратуру и суд по факту бездействия не принес результатов. В апреле активист обратился в администрацию президента. После этого хокимият Ташкента перенаправил обращение в ГУВД и УБДД с пометкой «принять к исполнению в установленном порядке».

В 2019 году организаторам акции «Бессмертный полк» отказали в проведении мероприятия. Шествие состоялось в рамках мемориала «Братские могилы». Некоторые участники попытались выйти за пределы комплекса, но полиция перегородила им дорогу.