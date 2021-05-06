Калгари, Канада, , 09:58 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» нанес поражение с разгромным нулевым счетом команде «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 0:4.

Голами в составе победителей отличились оформившие в матче дубли Адам Лаури (2-я минута и 26-я, в большинстве) и Блейк Уилер (39-я и 44-я, в большинстве).

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Виннипег», этой победой прервавший свою проигрышную серию из семи игр подряд, 9 мая сыграет с клубом «Оттава Сенаторз». «Калгари» потерпел второе подряд поражение и встретится «Оттавой» днем позже.