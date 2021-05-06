Петрозаводск, , 09:54 — REGNUM Количество выявленных фактов заражения коронавирусной инфекцией в Республике Карелия с начала пандемии превысило 46 тыс. случаев. За минувшие сутки в регионе был выявлен еще 41 новый носитель, что на два зараженных больше, чем сутками ранее. Об этом 6 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 009 инфицированных, из них 44 123 человека выздоровели, в том числе 49 пациентов были выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7492,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3303,3 случая, по Северо-Западу — 5787,5», — указали в оперштабе.

От COVID-19 скончались 483 жителя Карелии, в том числе один новый летальный исход был зарегистрирован за последние сутки в Больнице скорой медицинской помощи. Там умер 64-летний житель посёлка Кестеньга. «Пациент имел сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5912 пациентов, из них 138 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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