6 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин заявил, что уборка в городе идёт «по всем направлениям и в полном объёме». Однако результатами этой уборки, судя по всему, довольны далеко не все красноярцы. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко, , 10:28 — REGNUM Уборка в Красноярске идёт «по всем направлениям и в полном объёме», причём не только в центре. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил мэр города Сергей Ерёмин.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, коммунальные службы «продолжают оставаться на боевом посту» и в выходные дни. О передышке коммунальщикам «приходится только мечтать», пишет мэр.

Эта публикация градоначальника в инстаграме набрала уже более 70 комментариев. Горожане обсуждают, как в Красноярске производится уборка.

«Мате Залки вся убитая. Как после бомбёжки. Отправляла видео в директ. Толку ноль. Легче убрать там, где чисто», — комментирует Mokka432.

Ремонт дороги Дарья Драй © ИА REGNUM

«Очень много стыков на дорогах, ям, выбоин ещё. Заметил, что идёт ямочный ремонт, но такие улицы, как Весны возле торгового центра «Взлётка-Плаза»… Очень много ям, где-то подлатают, а рядом оставляют ямы, кольцо Предмостной площади, улица Гладкова, Семафорная от Матросова до Судостроительной в ужасном состоянии», — отметил Philipp_N.

Ndrewone считает, что коммунальщики Красноярска молодцы, но есть одно «но»: «Проблема в том, что никто не убирает междомовые улочки и проезды. Страшно посмотреть. Это я про проезды вокруг 150-й школы и всего этого квартала».

«Перестаньте сыпать песок зимой на дороги. Сейчас дышать нечем», — просит Evgenn7089.

«Был сегодня в Зеленогорске, удивился, все ямы на дорогах засыпали жидким асфальтом, ни одной ямы нет. Почему в Красноярске так не делают? На Аральской уже неделю колупают ямы спецтехникой, пять ям заделали и пять оставили. И что, в итоге с такими темпами они весь месяц будут колупать одну улицу? Нельзя просто всё залить жидким асфальтом? Ну от него реально толк есть!» — подчеркнул Gamaleiroman.

«Когда касается «что-то расположить на территории», то она всегда кому-то принадлежит… Но когда места в городе выглядят как заброшенные! Навести порядок и содержать городские территории в порядке — хозяина нет…» — считает Shchegolevaolga.

«Вчера были в Зелёной роще, улицы Ферганская и Джамбульская — это кошмар! Мусора больше только на свалке! Там что, вообще УК нет? Никто не убирает?» — спросила Brio_sveta.

Мусор на улице

Стоит отметить, что некоторое количество комментирующих всё же заметили, что в городе действительно наводят порядок.

«Здорово, с каждым днём город становится чище, приятно это видеть!» — отметила Tatiana. v_s.

«У нас в округе практически везде убрали, спасибо работникам», — пишет P. Но при этом она добавила, что после уборки остались чёрные мешки: «Надеюсь, их быстро уберут, иначе и ветер, собаки и прочие нехорошие люди их раскидают обратно».

«Ребят, вы с столицу съездите. Вот где моют! Даже в дождь!» — комментирует Ilya_M.