Сеул, , 09:45 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $6,18 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец апреля 2021 года валютные резервы страны составили $446,13 млрд.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с ослаблением доллара и увеличению суммы активов в других иностранных валютах в перерасчёте на доллары.

Ценные бумаги выросли на $6,12 млрд, до $412,07 млрд, а депозиты, напротив, сократились на $50 млн, до $27,22 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец марта Южная Корея занимает девятое место в мире по валютные резервам. Первое место занял Китай — $3,1 трлн, на втором была Япония —$1,3 трлн, на третьем Швейцария — $1,05 трлн.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или Центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.