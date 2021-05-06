Улан-Удэ, , 09:43 — REGNUM По мнению 56,5% руководителей торговых предприятий в Бурятии, опрошенных специалистами службы статистики, экономическая ситуация в первом квартале 2021 года не изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Индекс «предпринимательской уверенности» составил 8,7%, что на 2% меньше показателей четвёртого квартала 2020 года. В числе ограничивающих факторов предприниматели назвали недостаточный платежеспособный спрос, высокие налоги, конкуренцию со стороны других организаций и так далее.

«Во II квартале текущего года 39,1% руководителей прогнозируют ее улучшение, 52,2% считают, что экономическая ситуация не изменится, а 8,7% — ухудшится», — добавили в службе статистики.