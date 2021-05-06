Брюссель, , 09:43 — REGNUM Министры обороны 14 стран ЕС выступили с совместным заявлением о необходимости создать совместные воооруженные силы быстрого реагирования, которые могли бы решать на ранних стадиях международные кризисы. Об этом передает Reuters.

По сообщению издания, среди инициаторов выступили представители Австрии, Бельгии, Кипра, Чехии, Германии, Греции, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Словении и Испании. По их мнению, ЕС может создать бригаду из 5 тысяч солдат, чтобы поддерживать иностранные демократические правительства, нуждающиеся в срочной помощи.

Журналисты также сообщают, что данная инициатива будет обсуждаться 6 мая в рамках переговоров министров обороны всех стран — членов Евросоюза, которые пройдут под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.