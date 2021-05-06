Иркутск, , 09:40 — REGNUM В министерстве экономического развития Иркутской области произошли кадровые перестановки. Как сообщает 6 мая пресс-служба областного правительства, новым главой ведомства стала экс-начальник департамента инвестполитики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленинградской области Наталья Гершун. Соответствующий Указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев.

Из биографии нового министра известно, что Наталья Геннадьевна Гершун родилась 20 мая 1977 года в Иркутске. В 1999 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике», в 2002-м — аспирантуру. С 2002 по 2006 годы работала в комитете экономического анализа и прогнозирования администрации губернатора Иркутской области, с 2007 по 2017 занимала различные должности в министерстве экономического развития региона, в том числе являлась начальником управления государственного регулирования экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года министром экономического развития региона была назначена Яна Соболь. Неделю назад она покинула пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию.

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