Иркутск, 6 мая, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В министерстве экономического развития Иркутской области произошли кадровые перестановки. Как сообщает 6 мая пресс-служба областного правительства, новым главой ведомства стала экс-начальник департамента инвестполитики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленинградской области Наталья Гершун. Соответствующий Указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области Министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун

Из биографии нового министра известно, что Наталья Геннадьевна Гершун родилась 20 мая 1977 года в Иркутске. В 1999 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике», в 2002-м — аспирантуру. С 2002 по 2006 годы работала в комитете экономического анализа и прогнозирования администрации губернатора Иркутской области, с 2007 по 2017 занимала различные должности в министерстве экономического развития региона, в том числе являлась начальником управления государственного регулирования экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года министром экономического развития региона была назначена Яна Соболь. Неделю назад она покинула пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию.

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