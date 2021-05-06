Киев, , 09:43 — REGNUM Украине не удалось договориться с Россией о полном прекращении обстрелов в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с сопредседателем Украинского кокуса в Сенате США Робертом Портманом, сообщила 5 мая пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что за последнее время интенсивность снайперских обстрелов в регионе существенно снизилась, а также уменьшилось число погибших.

Президент Украины поблагодарил американского политика за оказание помощи в размере $700 млн, из которых больше половины ушло на увеличение боевого потенциала ВСУ.

Напомним, с 2014 года власти Украины отрицают свою роль в разжигании гражданской войны в Донбассе, обвиняя во всём Россию. В действительности РФ не является стороной данного конфликта, о чём её представители постоянно напоминают, настаивая на проведении переговоров о мире между Украиной и республиками Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о своей поддержке «изменений» минского формата переговоров по Донбассу, что вызвало резкую реакцию со стороны руководства ДНР.

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