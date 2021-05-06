Владивосток, , 09:48 — REGNUM Во Владивостоке на 7 мая запланирована генеральная репетиция парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе городской мэрии.

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Отмечается, что на центральных улицах города временно ограничат движение и парковку автомобилей.

Репетиция пройдет с 21:00 до 01:00 по местному времени.

Планируется, что участие в параде примут более 1600 военнослужащих и 61 единица техники, включая экспонаты военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае». При благоприятной погоде в небо поднимутся 23 единицы авиационной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в небе над Москвой 5 мая пролетели боевые самолеты и вертолёты Воздушно-космических сил России в рамках авиационной тренировки парада Победы.