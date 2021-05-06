Санкт-Петербург, 6 мая, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали ранее неоднократно судимого жителя Петрозаводска, который украл сумку у 84-летней жительницы блокадного Ленинграда и снял с ее карточки деньги. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. В Петербурге задержали петрозаводчанина, обокравшего ветерана войны

Днем 3 мая под видом мастера по ремонту домофона мужчина зашел в квартиру своей будущей жертвы. Сымитировав проведение сложной диагностики и починки системы, злоумышленник разобрал домофон, после чего потребовал плату за оказанную услугу.

Разобранное устройство вызвало у пенсионерки сомнения в квалификации «мастера», и она решила спросить совета у соседки, оставив незнакомца ненадолго одного в квартире. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил сумку ветерана и выбежал из ее квартиры. Среди похищенного оказались небольшая сумма наличных денег и банковская карта с прикрепленной к ней бумажкой с номером пин-кода, а также документы и удостоверение ветерана войны.

«Через какое-то время с карты петербурженки были списаны 60 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»)», — рассказали в Главке МВД.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленником оказался 29-летний житель Петрозаводска. В его криминальной биографии уже есть несколько судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчина нигде не работает и проживает на денежные средства, которые высылает его мать.

«Украденные деньги он потратил на проведенный вместе с друзьями досуг. В настоящее время мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», — подытожили в полиции.