Сент-Луис, США, , 09:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» проиграл в серии послематчевых буллитов команде «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой гостей по буллитам со счетом 4:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. На шайбы «блюзменов» в исполнении Майка Хоффмана (12-я минута, в большинстве) и Кайла Клиффорда (46-я), «Анахайм» ответил голами Макса Джонса (33-я) и Хейдна Флёри (43-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Троя Терри.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв записал на свой счет в матче результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Анахайм», проигравший прошлую встречу, 8 мая сыграет с клубом «Миннесота Уайлд». «Сент-Луис» победил в прошлой игре и в этот же день встретится с командой «Вегас Голден Найтс».