Варшава, , 09:36 — REGNUM В ближайшие годы в Польше значительно вырастет спрос на газ. Соответствующий прогноз в рамках выступления на форуме «Конгресс 590» сделал заместитель главы Польской нефтяной и газовой компании PGNiG Роберт Перковский, передает Polskie Radio.

«В настоящее время в стране потребляется около 20 миллиардов кубометров газа в год. Но по прогнозам аналитиков нашей компании в течение ближайших 10 лет спрос на газ в Польше вырастит на 50%», — заявил Перковский.

Бизнесмен связывает это с крупномасштабной энергетической трансформацией, которую проведут в Польше в ближайшее десятилетие.

«Польша в рамках энергетической трансформации поставила задачу избавиться от угля как главного источника энергии. Но теперь мы фактически отказались от добычи угля и решили переходить на возобновляемые и чистые источники энергии. Это приведет к росту спроса на газ как энергетическую альтернативу», — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее в Варшаве приняли решение строить на электростанции в Остроленке блок, который будет работать не на угле, а на газе.