Пенза, , 09:36 — REGNUM В Пензенской области за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Всего, по информации на 6 мая, погибшими от COVID-19 числятся 676 жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувший день умерли три женщины и двое мужчин в возрасте от 57 лет до 91 года. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 1064 беременных женщины, заразившихся SARS-CoV-2. За последние десять дней заболеваемость женщин в период беременности и в послеродовом периоде увеличилась в три раза.

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