Ташкент, , 09:26 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получили 1 009 510 человек. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Ферганской области прививки поставили 128 838 человек, в Андижанской области — 118 093, Наманганской области — 108 560. Второй компонент вакцины от коронавируса получили 45 616 человек.

Отметим, 5 мая в Узбекистане выявили 452 новых носителя коронавируса. Это стало рекордным значением с начала пандемии. Общее число выявленных случаев достигло 93 176.

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